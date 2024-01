Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Hangzhou Huaxing Chuangye Communication-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Analyse des RSI somit als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite von Hangzhou Huaxing Chuangye Communication mit 101,9 Prozent um 72 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von 52,2 Prozent aufweist, liegt die Aktie deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Huaxing Chuangye Communication liegt bei einem Wert von 542, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu Werten aus der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.