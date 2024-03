Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Hangzhou Huaxing Chuangye Communication zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,33 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 9,91 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,53 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 8,32 CNH erreicht, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +19,11 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt wird die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung zeigt sich positiv, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für Hangzhou Huaxing Chuangye Communication.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der diversifizierten Telekommunikationsdienste liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Huaxing Chuangye Communication bei 542, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt. Daher wird das Unternehmen als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.