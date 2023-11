Hangzhou Huadong Medicine Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Huadong Medicine zeigt, dass die Rendite der Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 2 Prozent liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von -7,66 Prozent, wobei Huadong Medicine mit 5,38 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huadong Medicine bei 27. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält Huadong Medicine eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Huadong Medicine mit 40,55 CNH etwa 4,97 Prozent unterhalb des GD200 (42,67 CNH) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 41,38 CNH auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Somit wird der Kurs der Huadong Medicine-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Huadong Medicine derzeit eine Rendite von 0,68 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,79 % in der Gesundheitsdienstleister-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.