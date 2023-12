Hangzhou Huadong Medicine Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cineplex":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Huadong Medicine liegt bei 50,23, was ihn als "neutral" einstuft. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "neutral" mit einem Wert von 66,35. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Huadong Medicine mit -10,1 Prozent um mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,5 Prozent hat, liegt Huadong Medicine mit 2,6 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein Rating von "schlecht".

Das Stimmungsbild bei Huadong Medicine hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Verhaltens der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt. Insgesamt erhält Huadong Medicine in dieser Kategorie ein Rating von "gut".

Die Dividendenrendite von Huadong Medicine liegt derzeit bei 0,68 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,75 % in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.