Hangzhou Huadong Medicine Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Huadong Medicine weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -35,02 Prozent auf, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Gesundheitsdienstleister verzeichnet eine mittlere Rendite von -24,18 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Huadong Medicine mit 10,84 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Huadong Medicine einen Wert von 0,92 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (1,9 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,99 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Huadong Medicine als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 30,14. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit 69 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huadong Medicine beträgt 20, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" als neutral eingestuft wird, da der Durchschnittswert bei 0 liegt.

Insgesamt erhält die Aktie von Huadong Medicine in verschiedenen Kategorien eine Einstufung als "Neutral" aufgrund ihrer Performance und finanziellen Kennzahlen.