Hangzhou Huadong Medicine Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Huadong Medicine: Aktienanalyse zeigt schlechte Bewertungen

Die Huadong Medicine-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,68 Prozent auf, was 1,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" zu einer unrentablen Anlage. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 41,59 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 35,56 CNH liegt somit um 14,5 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Das Anleger-Sentiment rund um die Huadong Medicine-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen überwog die negative Kommunikation, wobei an nur zwei Tagen positive Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Huadong Medicine-Aktie mit einem Wert von 25,79 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Somit erhält die Aktie auch auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt weisen die Analysen auf schlechte Bewertungen für die Huadong Medicine-Aktie hin, sowohl aus finanzieller als auch aus Anleger-Sicht.