Hangzhou Huadong Medicine Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Huadong Medicine-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie (GD200) bei 41,5 CNH liegt. Der Aktienkurs liegt bei 35,5 CNH, was einem Abstand von -14,46 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 40,27 CNH, was einer Differenz von -11,85 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Diskussionen dominierten an zwei Tagen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Huadong Medicine wurde verstärkt über negative Themen gesprochen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Huadong Medicine derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Mit einer Differenz von 1,08 Prozentpunkten (0,68 % gegenüber 1,76 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Huadong Medicine-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 94,08, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,46 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.