Hangzhou Huadong Medicine Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Huadong Medicine zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 41,42 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 36,46 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,97 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 40,03 CNH, was einem Abstand von -8,92 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 81,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass Huadong Medicine überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Huadong Medicine-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich negativ eingestellt waren, und entsprechend erhält Huadong Medicine eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Zusammenfassend ergibt sich für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating für Huadong Medicine.