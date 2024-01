Hangzhou Hik-Vision Digital Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken überwiegend negativ. Während an einem Tag positive Themen im Vordergrund standen, dominierte an neun Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Hangzhou Hikvision Digital. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Hangzhou Hikvision Digital beträgt 1,95 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt nur leicht über dem Mittelwert von 1,75 Prozent für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Hikvision Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 35,7 CNH, was 14,99 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 30,35 CNH liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (34,47 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,95 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hangzhou Hikvision Digital liegt bei 100, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,2, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Schlecht" führt.