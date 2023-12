Hangzhou Hik-Vision Digital Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Bei einer Dividende von 1,95 % liegt die Hangzhou Hikvision Digital im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,02 %) nur leicht höher. Die Differenz beträgt 0,94 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Hangzhou Hikvision Digital weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI liegt bei 66,3, während der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 64 liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hangzhou Hikvision Digital liegt bei 25, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Hangzhou Hikvision Digital eine Performance von 13,29 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 17,22 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -3,93 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite 1,12 Prozent über dem Durchschnitt. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.