Hangzhou Hik-Vision Digital Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hangzhou Hikvision Digital beträgt das aktuelle KGV 24. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hangzhou Hikvision Digital damit weder unter- noch überbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei einer Dividende von 1,95 % ist Hangzhou Hikvision Digital im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,02 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,93 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Hikvision Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,98 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (32,94 CNH) weicht somit -8,45 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,51 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Unterm Strich erhält die Hangzhou Hikvision Digital-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Hangzhou Hikvision Digital eine Performance von -1,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 18,61 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,45 Prozent im Branchenvergleich für Hangzhou Hikvision Digital bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,18 Prozent im letzten Jahr. Hangzhou Hikvision Digital lag 15,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.