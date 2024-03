Hangzhou Hik-Vision Digital Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Hangzhou Hikvision Digital eine Performance von 2,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -12,29 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,38 Prozent im Branchenvergleich für Hangzhou Hikvision Digital. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -16,49 Prozent, wobei Hangzhou Hikvision Digital 18,57 Prozent über diesem Durchschnittswert lag, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass Hangzhou Hikvision Digital aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 61,36 als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, wird die Aktie als "Neutral" betrachtet, mit einem Wert von 38. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hangzhou Hikvision Digital auf 34,18 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 33,95 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 32,73 CNH, was die Aktie mit +3,73 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hangzhou Hikvision Digital diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.