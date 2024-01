Hangzhou Hik-Vision Digital Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Anlegerdiskussionen über Hangzhou Hikvision Digital in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Infolgedessen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Hangzhou Hikvision Digital in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Hangzhou Hikvision Digital im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,84 Prozent erzielt, was 15,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,49 Prozent, und Hangzhou Hikvision Digital liegt aktuell 21,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hangzhou Hikvision Digital derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,93 CNH, während der Kurs der Aktie bei 34,72 CNH um -3,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 34,91 CNH entspricht einer Abweichung von -0,54 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt Hangzhou Hikvision Digital mit 1 über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", was einer positiven Differenz von +0,94 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.