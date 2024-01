Hangzhou Hik-Vision Digital Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs von Hangzhou Hikvision Digital hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2,08 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. Die durchschnittliche Rendite der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" lag in diesem Zeitraum bei 20,2 Prozent, wobei Hangzhou Hikvision Digital mit 18,12 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Hikvision Digital mit 25,2 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen im letzten Monat mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hangzhou Hikvision Digital-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren, wie die Stimmung der Anleger. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.