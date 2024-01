Hangzhou Hik-Vision Digital Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Hangzhou Hikvision Digital wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 35,91 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (33,77 CNH) um -5,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 34,91 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses von -3,27 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet und insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen jedoch mehr Beachtung als üblich und gewinnt zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Hangzhou Hikvision Digital-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Hangzhou Hikvision Digital investieren, eine Dividendenrendite von 1,95 % erzielen, was einen Mehrertrag von 0,93 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Hangzhou Hikvision Digital veröffentlicht, allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen befasst, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich somit insgesamt eine Bewertung als "Neutral".