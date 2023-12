Hangzhou Hik-Vision Digital Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Hangzhou Hikvision Digital liegt bei 37,82, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Hikvision Digital liegt bei 24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als durchschnittlich angesehen wird. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Hangzhou Hikvision Digital veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt positive Themen diskutiert, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Hangzhou Hikvision Digital. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.