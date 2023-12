Hangzhou Hangyang Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das chinesische Unternehmen Hangzhou Oxygen Plant wird in verschiedenen Kategorien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 41,43, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird als "Schlecht" eingestuft, da die Dividenden niedriger ausfallen als der Branchendurchschnitt. In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zur Branche "Materialien" und "Maschinen" schneidet Hangzhou Oxygen Plant schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 59,64 und 65,43 für 7 und 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Sollten Hangzhou Hangyang Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Hangzhou Hangyang jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hangzhou Hangyang-Analyse.

Hangzhou Hangyang: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...