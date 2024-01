Hangzhou Hangyang Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hangzhou Oxygen Plant in sozialen Medien diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Hangzhou Oxygen Plant liegt derzeit bei 0,62 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent in der "Maschinen"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Hangzhou Oxygen Plant eine Rendite von -22,05 Prozent, was 15,43 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die "Maschinen"-Branche beträgt -6,63 Prozent, und Hangzhou Oxygen Plant liegt aktuell 15,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hangzhou Oxygen Plant mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 94,59 als überkauft gilt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 signalisieren, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.