Hangzhou Hangyang Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Hangzhou Oxygen Plant im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit verstärkt mit den positiven Themen rund um Hangzhou Oxygen Plant, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hangzhou Oxygen Plant mit 36,33 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hangzhou Oxygen Plant mit 0,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent in der Maschinen-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hangzhou Oxygen Plant-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 33,35 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 26,49 CNH lag, was einem Unterschied von -20,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 30,89 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Hangzhou Oxygen Plant-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.