Hangzhou Hangyang Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Hangzhou Oxygen Plant als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 54,51 und der RSI25 bei 66,29, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Hangzhou Oxygen Plant von 30,68 CNH als "Schlecht"-Signal bewertet, da er mit -10,29 Prozent vom GD200 (34,2 CNH) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 31,87 CNH auf und führt zu einem "Neutral"-Signal.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Hangzhou Oxygen Plant in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,99 Prozent erzielte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche liegt sie damit um -5,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor ist eine Unterperformance von 5,08 Prozent zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Oxygen Plant bei einem Wert von 41 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und wird daher als "Neutral" bewertet.