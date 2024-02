Hangzhou Hangyang Aktie: Endlich geschafft?

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Hangzhou Oxygen Plant geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei deutlich die positiven Meinungen und Kommentare. Zudem wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf Basis dieser Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Hangzhou Oxygen Plant bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche verzeichnete Hangzhou Oxygen Plant in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,45 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -24,95 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,51 Prozent für Hangzhou Oxygen Plant. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Hangzhou Oxygen Plant um 2,51 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Oxygen Plant liegt mit einem Wert von 34,24 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Oxygen Plant-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 31,71 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27,12 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -14,47 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung und die Aktie wird als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Hangzhou Oxygen Plant-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.