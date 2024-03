Hangzhou Hangyang Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Hangzhou Oxygen Plant bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,72 %, was 1,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Hangzhou Oxygen Plant bei 55,09 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Kommunikation, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Hangzhou Oxygen Plant auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Maschinen-Branche verzeichnete die Aktie von Hangzhou Oxygen Plant in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,52 %, was eine Underperformance von -0,68 % gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.