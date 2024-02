Hangzhou Greenda Electronic Materials Ltd. Registered (A) Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Hangzhou Greenda Electronic Materials betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 52,84 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei dem 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 67,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. In Bezug auf Hangzhou Greenda Electronic Materials deutet die mittlere Diskussionsintensität auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Greenda Electronic Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,96 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 19,93 CNH liegt, was einer Abweichung von -28,72 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch bei dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (23,68 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,84 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Hangzhou Greenda Electronic Materials ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Hangzhou Greenda Electronic Materials eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den RSI, die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie jedoch ein "Schlecht"-Rating. Die Anlegerstimmung ist insgesamt als "Gut" zu bewerten.