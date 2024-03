Hangzhou Greenda Electronic Materials Ltd. Registered (A) Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für Hangzhou Greenda Electronic Materials liegt der RSI bei 46,22, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt mit 45,38 eine "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Hangzhou Greenda Electronic Materials in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Greenda Electronic Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,19 CNH liegt. Dies ist deutlich niedriger als der letzte Schlusskurs von 22,06 CNH (-18,87 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein ähnlicher Wert zum letzten Schlusskurs (+0,32 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.