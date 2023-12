Hangzhou Great Star Industrial Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "China Everbright":

Die Hang Zhou Great Star Industrial hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Mit einem aktuellen Kurs von 22,37 CNH liegt die Aktie etwa +7,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage befindet sich die Aktie mit einer Distanz von +11,29 Prozent zum GD200 weiterhin im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich jedoch eine negative Rendite von -8,84 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche mit einer mittleren Rendite in den letzten 12 Monaten von 5,9 Prozent, schneidet die Hang Zhou Great Star Industrial mit einer Rendite von -14,74 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über die Hang Zhou Great Star Industrial. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den sozialen Medien deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Hang Zhou Great Star Industrial diskutiert, jedoch zeigen die letzten ein, zwei Tage eine vermehrte negative Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.