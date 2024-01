Hangzhou Great Star Industrial Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Hang Zhou Great Star Industrial liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -8,84 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Rendite von mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" zeigt sich ein ähnliches Bild, mit einer mittleren Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,48 Prozent, wobei Hang Zhou Great Star Industrial mit 13,32 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Hang Zhou Great Star Industrial zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 60,54 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 35,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,85, dass die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse erhält die Hang Zhou Great Star Industrial-Aktie aufgrund des Vergleichs des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche positive Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.