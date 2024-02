Hangzhou Great Star Industrial Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Hang Zhou Great Star Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -13,38 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hang Zhou Great Star Industrial eine Outperformance von +30,5 Prozent erzielt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,82 Prozent, wobei Hang Zhou Great Star Industrial 30,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hang Zhou Great Star Industrial-Aktie beträgt aktuell 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,14 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hang Zhou Great Star Industrial aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,98 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hang Zhou Great Star Industrial liegt bei einem Wert von 16, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.