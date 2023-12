Hangzhou Great Star Industrial Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Dividendenrendite von Hang Zhou Great Star Industrial liegt aktuell bei 0,85 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,59 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,74 Prozent zur Branchendurchschnittsdividende. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Hang Zhou Great Star Industrial in den sozialen Medien, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment zu Hang Zhou Great Star Industrial ist überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien befassten sich vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hang Zhou Great Star Industrial-Aktie der letzten 200 Handelstage um 11,67 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +10,68 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.