Hangzhou First Applied Material Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den letzten zwei Wochen wurde die Hangzhou First Applied Material von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale identifiziert, daher erhält die Auswertung insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Hangzhou First Applied Material als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 13,44, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 52,04, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,7 Prozent erzielt, was 62,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -5,66 Prozent, und Hangzhou First Applied Material liegt aktuell 43,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Hangzhou First Applied Material notiert derzeit bei 24,27 CNH und liegt damit +0,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -22,61 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht für diesen Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird.