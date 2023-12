Hangzhou First Applied Material Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) der Hangzhou First Applied Material-Aktie liegt bei 62,64, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 77, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,64 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,64 CNH, was einem Unterschied von -33,7 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 25,03 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Hangzhou First Applied Material in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie wurde deutlich häufiger diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.