Hangzhou Electronic Soul Network Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hangzhou Electronic Soul Network liegt bei 69,11, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,54 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Hangzhou Electronic Soul Network über einen längeren Zeitraum ergeben eine mittlere Aktivität und eine "Neutral"-Einstufung in der Gesamtbewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hangzhou Electronic Soul Network eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Hangzhou Electronic Soul Network von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hangzhou Electronic Soul Network derzeit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung und somit auf ein "Schlecht"-Rating hin.