Hangzhou Electronic Soul Network Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung unter den Anlegern ist positiv, wenn es um Hangzhou Electronic Soul Network geht. In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie an 13 Tagen positiv diskutiert, ohne negative Diskussionen. An einem weiteren Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Electronic Soul Network-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,64 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,71 CNH weicht somit um -37,71 Prozent ab, was charttechnisch eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 21,68 CNH eine negative Abweichung von -9,09 Prozent und damit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in Social Media zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hangzhou Electronic Soul Network. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hangzhou Electronic Soul Network-Aktie kurzfristig als überverkauft betrachtet wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längere Sicht wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.