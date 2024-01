Hangzhou Electronic Soul Network Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Hangzhou Electronic Soul Network-Aktie wird aufgrund ihrer Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Insgesamt zeigt sich eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält die Hangzhou Electronic Soul Network-Aktie somit eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie hingegen als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Hangzhou Electronic Soul Network-Aktie aufgrund des RSI mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse der Hangzhou Electronic Soul Network-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs um 30,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Hangzhou Electronic Soul Network-Aktie für die einfache Charttechnik mit "Schlecht" bewertet.