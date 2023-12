Hangzhou Electronic Soul Network Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Hangzhou Electronic Soul Network liegt bei 81,65 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht ist die Hangzhou Electronic Soul Network momentan -11,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -34,06 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einstufung für die Aktie führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hangzhou Electronic Soul Network. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Jedoch haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionintensität über Hangzhou Electronic Soul Network wurde als mittel eingestuft und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Änderung. Daher kommt das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".