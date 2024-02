Hangzhou Cable Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Beowulf Mining":

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen für Hangzhou Cable in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde. Insgesamt erhält Hangzhou Cable in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hangzhou Cable liegt bei 51,77, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Hangzhou Cable mit einer Rendite von -25,01 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Hangzhou Cable mit 4,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Hangzhou Cable in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigen sich auch 2 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.