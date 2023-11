Hangzhou Cable Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Hangzhou Cable ergibt, dass der aktuelle Kurs von 6,34 CNH einen Abstand von +5,67 Prozent zum GD200 (6 CNH) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Hingegen zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 6,11 CNH, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +3,76 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hangzhou Cable-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Hangzhou Cable in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,63 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 0,24 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,91 Prozent hatte, lag die Hangzhou Cable um 0,28 Prozent darunter. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Hangzhou Cable-Aktie war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an vier Tagen von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat die verstärkte negative Kommunikation der Anleger in den letzten Tagen zu einer "Neutral"-Bewertung geführt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hangzhou Cable zeigt einen Wert von 62,5, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Ebenso ist der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 40,78 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.