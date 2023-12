Hangzhou Boiler Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,91 Prozent erzielt, was 20,15 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,76 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -1,11 Prozent, und Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing liegt aktuell 19,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing-Aktie bei 11,81 CNH und damit -6,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -20,26 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing-Aktie liegt bei 81, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (71,53) ergibt ebenfalls eine Überkauftheit der Aktie, wodurch auch der RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing.