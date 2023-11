Hangzhou Binjiang Real Estate Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Hangzhou Binjiang Real Estate-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,38 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 7,74 CNH weicht somit um -17,48 Prozent vom Durchschnitt ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 8,8 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -12,05 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hangzhou Binjiang Real Estate-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hangzhou Binjiang Real Estate besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch die negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Tiefgreifende Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Hangzhou Binjiang Real Estate bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 54,49 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 65,38, dass die Hangzhou Binjiang Real Estate-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.