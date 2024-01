Hangzhou Binjiang Real Estate Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen konnte bei Hangzhou Binjiang Real Estate eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hangzhou Binjiang Real Estate liegt bei 74,63 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen jedoch hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Hangzhou Binjiang Real Estate mit einem Kurs von 6,86 CNH als -11,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt eingestuft und daher kurzfristig als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.