Hangxiao Steel Structure tut es schon wieder?

Die Hangxiao Steel Structure wird derzeit technisch betrachtet und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 4 CNH, während der Aktienkurs (3,18 CNH) um -20,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 3,43 CNH zeigt eine Abweichung von -7,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" verzeichnet die Aktie eine Rendite von -25,44 Prozent, was 24,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Bauwesen" liegt die Aktie mit -24,33 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite von -1,11 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls einen überkauften Wert von 75, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation mit einem Wert von 72.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Jedoch zeigen sieben Handelssignale ein Ergebnis von 1 Gut- und 6 Schlecht-Signalen, was letztendlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hangxiao Steel Structure in Bezug auf die technische Analyse und die Anlegerstimmung derzeit als "Schlecht" bewertet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hangxiao Steel Structure-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hangxiao Steel Structure jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hangxiao Steel Structure-Analyse.

Hangxiao Steel Structure: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...