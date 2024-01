Hangxiao Steel Structure Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Stimmung und Buzz um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Hangxiao Steel Structure zeigen die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hangxiao Steel Structure hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Hangxiao Steel Structure bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Hangxiao Steel Structure im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,44 Prozent erzielt, was 26,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 1,69 Prozent, wobei Hangxiao Steel Structure aktuell 27,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangxiao Steel Structure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,92 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,29 CNH) weicht somit -16,07 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (3,38 CNH) und des letzten Schlusskurses (3,29 CNH), ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Hangxiao Steel Structure. Zusammenfassend erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hangxiao Steel Structure-Aktie zeigt bei einem Niveau von 32,14 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,33 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt kann die Gesamteinschätzung damit als "Neutral" betrachtet werden.