Hangxiao Steel Structure Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Hangxiao Steel Structure hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -1,04 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hangxiao Steel Structure eine Underperformance von -24,4 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Hangxiao Steel Structure 24,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hangxiao Steel Structure liegt bei 80, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hangxiao Steel Structure bei 4,02 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 3,24 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,4 Prozent aufgebaut hat, was auch als "Schlecht" eingestuft wird. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ein Niveau von 3,44 CNH an, was der aktuellen Differenz von -5,81 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Hangxiao Steel Structure ist insgesamt positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dennoch wurden auch "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt sieben Signale (5 Schlecht, 2 Gut). Somit ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".