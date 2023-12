Hangng Bank Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Hang Seng Bank-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 87,1 HKD liegt 16,53 Prozent unter dem GD200 von 104,35 HKD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 89,73 HKD, was einem Abstand von -2,93 Prozent entspricht. Dies führt zu der neutralen Bewertung auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Hang Seng Bank-Aktie eine Rendite von -14,82 Prozent auf, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,13 Prozent verzeichnet, liegt die Hang Seng Bank mit einer Rendite von 9,68 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien. Für die Hang Seng Bank-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 43,26 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Hang Seng Bank liegt derzeit bei 5,85 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,2 %. Diese Differenz von 1,35 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.