Hangng Bank Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie der Hang Seng Bank eine Rendite von -14,82 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor (Durchschnitt -6,17 Prozent) eine Unterperformance von 8,65 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -4,48 Prozent, wobei die Hang Seng Bank um 10,34 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Hang Seng Bank beträgt aktuell 5,85 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,19 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,34 Prozent, wodurch die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie der Hang Seng Bank als überbewertet angesehen, da das KGV mit 11,96 insgesamt 112 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 5,65 im Segment "Handelsbanken". Damit erhält die Aktie aus fundamentalen Analyseperspektive die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Hang Seng Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 105,17 HKD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 86,15 HKD eine Abweichung von -18,09 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von -4,64 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.