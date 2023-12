Hangjin Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Hangjin-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 34,12 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 31,42 CNH liegt, was einem Abstand von -7,91 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 34,29 CNH, was einer Differenz von -8,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hangjin bei 0,19 Prozent, was 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche liegt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hangjin ist insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen wurden keine positiven oder negativen Themen in den Diskussionen maßgeblich behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Hangjin-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 170,56 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine Einstufung als "Neutral".