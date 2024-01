Hangjin Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Aktie von Hangjin wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 34,06 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 31,38 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -7,87 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 34,2 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -8,25 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hangjin daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Bei der fundamentalen Bewertung wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Hangjin derzeit 146 beträgt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalienbranche ist dies weder unter- noch überbewertet, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung positiv sind, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Hangjin führt.

Schließlich wird die Dividende betrachtet, die bei Hangjin bei 0,19 % liegt, verglichen mit dem Branchendurchschnitt Chemikalien von 1,94 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,75 Prozentpunkten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.