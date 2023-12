Hangjin Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Chemieunternehmen Hangjin schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,75 Prozentpunkte (0,19 % gegenüber 1,94 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangjin mit 146,03 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hangjin besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hangjin-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 79,5 liegt und somit auch eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.