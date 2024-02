Hangjin Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Hangjin verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,16 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Performance von Hangjin um 2,79 Prozent über dem Durchschnitt (-24,95 Prozent). In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -24,95 Prozent, und Hangjin liegt aktuell 2,79 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen mehr negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Hangjin haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikante Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Aufmerksamkeit für das Unternehmen in den Diskussionen ist jedoch rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Hangjin derzeit eine Rendite von 0,21 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,1 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Hangjin-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.