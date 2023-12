Hangjin Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Hangjin-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 32,6 CNH gehandelt wird, was einem Abstand von -4,45 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 34,12 CNH entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 34,27 CNH, was einer Differenz von -4,87 Prozent entspricht, und somit auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Hangjin hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung ergeben. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine besonderen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen, wodurch das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Dividendenrendite von Hangjin liegt bei 0,19 Prozent und damit 1,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Durch die Analyse sozialer Plattformen konnte festgestellt werden, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.