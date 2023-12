Hangjin Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Hangjin liegt aktuell bei 76,17, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 berechnet sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für Hangjin bei 79, was ebenfalls als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist Hangjin ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 146,03 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit eine neutrale Bewertung auf dieser Basis ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Hangjin-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,07 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 30,41 CNH weicht davon um -10,74 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der Wert des durchschnittlichen Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (34,18 CNH) liegt mit dem letzten Schlusskurs (-11,03 Prozent) unter diesem Durchschnitt und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Stimmungsbild rund um die Aktie von Hangjin zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und Nutzermeinungen im Internet, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings lässt die Rate der Stimmungsänderung zu wünschen übrig und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie von Hangjin aufgrund des überkauften RSI, der schlechten charttechnischen Bewertung und der negativen Stimmungsänderung.